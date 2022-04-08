***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK42213-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 490.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK42213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 0,956Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.04.2022Kayıt Tarihi 07.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2022Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK42213 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu 70.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ödememiz gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018348BIST