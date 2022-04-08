***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2022 16:54
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK42213-İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 490.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 0,956
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.04.2022
Kayıt Tarihi 07.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK42213 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu 70.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ödememiz gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018348
BIST