***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.04.2022 17:06
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 490.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKE2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 0,90655
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.10.2022
Kayıt Tarihi 04.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2022
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ KREDİ NOTU KR BBB + , KISA VADELİ KREDİ NOTU KR A-3 28.05.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFSKFKE2218 ISIN kodlu 175 gün vadeli iskontolu 14.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020104
BIST