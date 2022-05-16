***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 142 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın Tamamlanmasıİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 490.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.10.2022Vade (Gün Sayısı) 142Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,37Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKE2226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 16.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.383.600İhraç Fiyatı 0,92447Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.10.2022Kayıt Tarihi 04.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.10.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ KREDİ NOTU KR BBB + , KISA VADELİ KREDİ NOTU KR A-3 28.05.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFSKFKE2226 ISIN kodlu 142 gün vadeli iskontolu 13.383.600 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030584BIST