***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK62229-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 490.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK62229Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000İhraç Fiyatı 0,95025Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.06.2022Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ KREDİ NOTU:KR A + KISA VADELİ KREDİ NOTU:KR A-1 27.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFSKFK62229 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu 45.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ödememiz gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036714BIST