***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 94 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 970.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 20.10.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.01.2023Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,92Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,04Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK12323Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.500.000İhraç Fiyatı 0,94408Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.01.2023Kayıt Tarihi 26.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 41.500.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. UZUN VADELİ KREDİ NOTU::KR A + KISA VADELİ KREDİ NOTU:KR A-1 27.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFSKFK12323 ISIN kodlu 94 gün vadeli iskontolu 41.500.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074100BIST