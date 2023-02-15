***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcının Korunması ve Fiyat İstikrarının SağlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Ek AçıklamalarÜlkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak,-Şirketimiz hisselerinin 3 ay süre ile 1.000.000 TL nominal tutarlı paya kadar geri alınabilmesine,-Pay geri alımlarına ilişkin fonun şirketimiz özkaynaklarından karşılanacak şekilde azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine,-Yukarıda esasları belirtilen geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına,-Geri alım işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli tüm bildirimlerin yapılması konularında Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113502BIST