***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcının Korunması ve Fiyat İstikrarının SağlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 7.999 0,016 7,2 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 2.001 0,004 7,19 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 7.250 0,014 7,16 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 2.750 0,006 7,15 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 10.000 0,02 7,14 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 9.794 0,02 7,09 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 3 0 7,08 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 203 0 7,07 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 36.940 0,074 7,06 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 27.243 0,054 7,05 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 25.326 0,051 7,04 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 1.293 0,003 7,03 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 6.198 0,012 7,02 -SEKFK, TRESKFK00016 10.05.2023 8.000 0,016 7 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli pay geri alım programı kararı uyarınca 10.05.2023 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.İlgili tarih itibariyle toplam geri alınan pay adedi 145.000 adet olup Şirketimiz sermayesine oranı %0,29'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149891BIST