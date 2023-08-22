Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.08.2023 18:22
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SEKFK, TRESKFK00016 50.000.000 50.000.000,000 100,00000 SEKFK, TRESKFK00016 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 50.000.000 50.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 16.885.263
Diğer Kar Yedekleri (TL) 33.114.737


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22/08/2023 tarih ve 2023/031 sayılı Yönetim Kurulu'nda
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
16.08.2023 Tarih ve 2023/029 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tamamı iç kaynaklarda karşılanacak şekilde bedelsiz sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir. Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 21.08.2023 tarih ve YMM/06106062-191-2023-108 Sayılı tespit raporu sonrasında aktarım işlemleri tamamlanmış olup Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 22.08.2023 tarih ve YMM/06106062-192-2023-109 Sayılı raporu ile aktarımların tamamlandığı teyit edilmiştir.
İç kaynaklarının sermayeye aktarımı sonrasında çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'ye çıkarılmış olması sebebiyle, şirketin esas sözleşmesinin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin, ekli şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılavak olup, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188367


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.771
Değişim :  -0,33% |  -25,35
Açılış :  7.856  
Önceki Kapanış :  7.797  
En Düşük
7.691 En Yüksek
7.903
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 150,70 96.323.792 % 10,00  
PLTUR 16,72 280.208.130 % 10,00  
KUYAS 47,52 205.318.944 % 10,00  
QNBFL 258,50 1.065.796 % 10,00  
EGPRO 160,60 159.201.790 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1960 27,2097 % 0,25  
Euro 29,5362 29,5436 % -0,19  
Sterlin 34,5380 34,7112 % 0,05  
Frank 30,7992 30,9847 % 0,08  
Riyal 7,2314 7,2677 % 0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 2,61  
Altın Gr. 1.659 1.660 5,98  
Cumhuriyet 11.419 11.591 48,00  
Tam 11.206 11.317 71,00  
Yarım 5.620 5.685 36,00  
Çeyrek 2.801 2.842 18,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,39 0,06  
Gümüş Gr. 20,43 20,45 0,09  
B. Petrol 84,39 84,39 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru