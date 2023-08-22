***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSEKFK, TRESKFK00016 50.000.000 50.000.000,000 100,00000 SEKFK, TRESKFK00016 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 50.000.000 50.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 16.885.263Diğer Kar Yedekleri (TL) 33.114.737Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 22/08/2023 tarih ve 2023/031 sayılı Yönetim Kurulu'ndaŞirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.16.08.2023 Tarih ve 2023/029 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tamamı iç kaynaklarda karşılanacak şekilde bedelsiz sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir. Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 21.08.2023 tarih ve YMM/06106062-191-2023-108 Sayılı tespit raporu sonrasında aktarım işlemleri tamamlanmış olup Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 22.08.2023 tarih ve YMM/06106062-192-2023-109 Sayılı raporu ile aktarımların tamamlandığı teyit edilmiştir.İç kaynaklarının sermayeye aktarımı sonrasında çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'ye çıkarılmış olması sebebiyle, şirketin esas sözleşmesinin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin, ekli şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılavak olup, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188367BIST