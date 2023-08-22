***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.08.2023 18:22
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SEKFK, TRESKFK00016 50.000.000 50.000.000,000 100,00000 SEKFK, TRESKFK00016 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 50.000.000 50.000.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 16.885.263
Diğer Kar Yedekleri (TL) 33.114.737
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22/08/2023 tarih ve 2023/031 sayılı Yönetim Kurulu'nda
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
16.08.2023 Tarih ve 2023/029 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tamamı iç kaynaklarda karşılanacak şekilde bedelsiz sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir. Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 21.08.2023 tarih ve YMM/06106062-191-2023-108 Sayılı tespit raporu sonrasında aktarım işlemleri tamamlanmış olup Yeminli Mali Müşavir Samet KARAKELLE'nin 22.08.2023 tarih ve YMM/06106062-192-2023-109 Sayılı raporu ile aktarımların tamamlandığı teyit edilmiştir.
İç kaynaklarının sermayeye aktarımı sonrasında çıkarılmış sermayenin 100.000.000 TL'ye çıkarılmış olması sebebiyle, şirketin esas sözleşmesinin "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin, ekli şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılavak olup, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188367
BIST