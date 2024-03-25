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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2024 18:14
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SEKFK, TRESKFK00016 50.000.000 50.000.000,000 100,00000 SEKFK, TRESKFK00016 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 50.000.000 50.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 50.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262200


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