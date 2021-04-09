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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.04.2021 10:42



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Yavuz Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 28.01.2021 2123623400 mehmet.yavuz@sekerleasing.com.tr - -
Yusuf Tuna Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 28.01.2021 2123623400 yusuf.tuna@sekerleasing.com.tr - -
Osman Göktan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 28.01.2021 2123623400 osman.goktan@sekeryatirim.com.tr Muaf Muaf
Işıl Özdağ Ünlü Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 28.01.2021 2123623400 isil.ozdagunlu@sekerleasing.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Düzey 3 Lisansı 703426 / 214150

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı / Genel Müdür Vekili -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926008


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ORMA 30,84 398.021 % 9,99  
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Altın Ons 1.745 1.746 -10,21  
Altın Gr. 456 457 -2,74  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 -0,26  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,07  
B. Petrol 62,69 62,69 -0,51  
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