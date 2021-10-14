***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









rada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Emlak Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. - Mali İşler Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİN ÜST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı , Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiRAHİME ÖZLEM BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Sekar Oto Filo Yön. Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970920BIST