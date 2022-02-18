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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.02.2022 11:15
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

- Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanmaı Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Sekar Oto Filo Yön. Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002713


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BIST En Aktif Hisseler11:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 66.622,70 1.132.586 % 10,00  
UZERB 61,20 1.139.238 % 9,97  
SERVE 21,58 243.207 % 9,82  
KRSTL 5,70 2.501.719 % 9,62  
BASCM 4,73 23.650 % 8,24  
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11:02 Alış Satış %  
Dolar 13,6213 13,6271 % 0,33  
Euro 15,4857 15,4973 % 0,26  
Sterlin 18,4972 18,5899 % 0,31  
Frank 14,7328 14,8216 % 0,22  
Riyal 3,6181 3,6363 % 0,27  
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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -4,02  
Altın Gr. 828 828 -1,03  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,94 23,96 0,12  
Gümüş Gr. 10,45 10,47 0,05  
B. Petrol 92,41 92,41 -0,57  
Seans Raporu 11:02
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