***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.02.2022 11:15
- Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanmaı Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Sekar Oto Filo Yön. Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002713
BIST
11:042.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,91
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.016
11:0413,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0400
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6350
En Düşük
13,5136
11:0415,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5024
En Düşük
15,3680
11:04829,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 829,02
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|CEOEM
|17,01
|12.501.857
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|6.871.168
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.056.698
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|INTEM
|71,10
|6.327.183
|% -9,94
|
|THYAO
|29,14
|671.800.068
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,69
|266.916.263
|% 1,56
|
|EREGL
|28,10
|216.085.718
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,70
|151.617.441
|% 0,89
|
|YKBNK
|4,02
|139.972.706
|% 0,75
|
|YKBNK
|4,02
|139.972.706
|% 0,75
|
|USAK
|1,66
|38.188.186
|% 7,10
|
|THYAO
|29,14
|671.800.068
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,69
|266.916.263
|% 1,56
|
|KARSN
|3,71
|68.213.604
|% 3,92
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6213
|13,6271
|% 0,33
|
|Euro
|15,4857
|15,4973
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4972
|18,5899
|% 0,31
|
|Frank
|14,7328
|14,8216
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6181
|3,6363
|% 0,27
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,02
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|0,05
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-0,57
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TTKOM, BIMAS
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 2 artarak (% 0.45 ) 1, 816
-
11:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ERSU, PKENT, INTEM, CEOEM, KAPLM, DZGYO
-
11:17
KRSTL, BASCM, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:17
AVHOL, EUHOL, DZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında