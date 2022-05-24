***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2022 14:02
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 50000000 TRY 100 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032049
BIST
15:292.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,29
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:2916,1071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1815
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:2917,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2171
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:29961,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,54
|Açılış
|: 961,33
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:29
|KGYO
|4,76
|1.740.227
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.577.698
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,94
|100.758.738
|% 9,50
|
|JANTS
|78,45
|100.464.809
|% 8,96
|
|MZHLD
|51,45
|4.229.268
|% 8,27
|
|SELVA
|9,35
|23.010.889
|% -8,33
|
|NUGYO
|6,31
|165.674.292
|% -5,54
|
|MEPET
|4,28
|21.578.096
|% -4,89
|
|MNDRS
|3,12
|14.545.066
|% -4,88
|
|SEYKM
|7,74
|55.839.162
|% -4,44
|
|GARAN
|15,28
|1.855.690.428
|% 0,73
|
|THYAO
|42,90
|1.734.641.106
|% -0,14
|
|KARSN
|5,81
|1.311.217.998
|% 1,04
|
|SISE
|19,71
|1.090.752.370
|% 1,86
|
|KRDMD
|14,27
|942.993.745
|% 0,35
|
|KARSN
|5,81
|1.311.217.998
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,56
|426.066.225
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|187.532.979
|% 0,00
|
|GARAN
|15,28
|1.855.690.428
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,38
|500.955.712
|% -0,45
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0997
|16,1071
|% 1,14
|
|Euro
|17,2300
|17,2531
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,0717
|20,1724
|% 0,46
|
|Frank
|16,6484
|16,7487
|% 1,38
|
|Riyal
|4,2860
|4,3075
|% 1,30
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,70
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,34
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.491
|117,00
|
|Tam
|6.363
|6.523
|117,21
|
|Yarım
|3.075
|3.156
|56,69
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,35
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,06
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44GSDHO
Yüzde 4.82 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 370, 007 adet işlem
-
15:43HEKTS
Yüzde 5.03 oranında artışla 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 104, 787 adet işlem
-
15:42DERIM
Yüzde 4.03 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 607 adet işlem
-
15:41PENGD
Yüzde 4.49 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 024, 729 adet işlem
-
15:40XU100
Endeks 2, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 20, 785.00 milyon TL de