***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 09:13
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. Araç Kiralama 14975000 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirak
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring
15:142.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,34
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:1417,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0822
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:1418,1188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0824
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:14986,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,34
|Açılış
|: 986,41
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:14
|DOBUR
|57,75
|14.393.087
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|48.918.630
|% 9,98
|
|NTGAZ
|9,84
|30.080.840
|% 9,94
|
|BRKO
|2,05
|3.801.457
|% 9,63
|
|KLRHO
|16,11
|174.609.773
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MTRKS
|62,05
|11.872.200
|% -6,27
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|UFUK
|85,15
|3.274.190
|% -4,81
|
|THYAO
|49,54
|2.728.734.732
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|1.402.834.161
|% 1,89
|
|YKBNK
|4,78
|852.083.300
|% -0,62
|
|GARAN
|15,11
|834.736.897
|% -3,45
|
|EREGL
|28,28
|705.504.588
|% -0,56
|
|EKGYO
|3,23
|1.402.834.161
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,57
|435.082.485
|% 5,37
|
|YKBNK
|4,78
|852.083.300
|% -0,62
|
|TSKB
|2,45
|340.447.606
|% 0,82
|
|ODAS
|3,80
|418.983.115
|% 0,26
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8451
|17,8543
|% 0,46
|
|Euro
|18,0894
|18,1188
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,3161
|21,4230
|% -0,19
|
|Frank
|18,4304
|18,5414
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7356
|4,7593
|% 0,39
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-1,27
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.653
|6.709
|-7,00
|
|Yarım
|3.242
|3.280
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,61
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,75
|
Seans Raporu
15:14
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-
15:29BIZIM
Yüzde 9.74 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 599, 220 adet işlem
-
15:28MIPAZ
Yüzde 9.20 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 184, 438 adet işlem
-
15:27BRSAN
Yüzde 6.09 oranında artışla 41.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 153 adet işlem
-
15:26AGHOL
Yüzde 8.15 oranında artışla 62.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 727, 757 adet işlem
-
15:25XU100
Endeks 2, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 20, 480.00 milyon TL de