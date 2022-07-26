***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 09:13
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. Araç Kiralama 14975000 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirak
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 110000000 TRY İştirak
Şeker Finansman A.Ş. Finans 50650000 TRY İştirak
Şeker International Banking Unit Ltd. Bankacılık 5.000.000,00 USD İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047660
BIST
10:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,77
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.544
10:1017,8848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8322
10:1018,1897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0997
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1897
En Düşük
18,0653
10:10988,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,94
|Açılış
|: 988,92
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
989,72
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler10:08
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|SERVE
|33,90
|309.846
|% 7,96
|
|NTGAZ
|10,55
|25.868.985
|% 7,22
|
|DOBUR
|61,70
|2.333.248
|% 6,84
|
|PEGYO
|2,43
|1.490.329
|% -4,71
|
|KLRHO
|15,53
|8.186.895
|% -3,60
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|ETYAT
|3,19
|20.886
|% -3,04
|
|ARCLK
|64,55
|26.334.715
|% -2,64
|
|THYAO
|49,46
|253.056.408
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,78
|146.178.842
|% 0,63
|
|TOASO
|67,20
|54.525.822
|% -0,74
|
|SISE
|21,10
|54.356.315
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,19
|48.973.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,78
|146.178.842
|% 0,63
|
|TSKB
|2,53
|39.374.912
|% 1,20
|
|EKGYO
|3,19
|48.973.783
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,54
|20.125.718
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|40.623.020
|% 0,80
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8672
|17,8886
|% 0,17
|
|Euro
|18,1654
|18,1916
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4755
|21,5832
|% 0,27
|
|Frank
|18,5047
|18,6162
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7471
|4,7710
|% 0,20
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,05
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,04
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.663
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.247
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,24
|