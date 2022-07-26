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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.07.2022 09:13
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. Araç Kiralama 14975000 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirak
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 110000000 TRY İştirak
Şeker Finansman A.Ş. Finans 50650000 TRY İştirak
Şeker International Banking Unit Ltd. Bankacılık 5.000.000,00 USD İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047660


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BIST En Aktif Hisseler10:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 2,25 1.992.868 % 9,76  
EMNIS 36,24 335.220 % 9,75  
SERVE 33,90 309.846 % 7,96  
NTGAZ 10,55 25.868.985 % 7,22  
DOBUR 61,70 2.333.248 % 6,84  
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10:08 Alış Satış %  
Dolar 17,8672 17,8886 % 0,17  
Euro 18,1654 18,1916 % 0,56  
Sterlin 21,4755 21,5832 % 0,27  
Frank 18,5047 18,6162 % 0,21  
Riyal 4,7471 4,7710 % 0,20  
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10:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 2,05  
Altın Gr. 988 988 2,04  
Cumhuriyet 6.626 6.726 16,00  
Tam 6.663 6.721 8,00  
Yarım 3.247 3.286 4,00  
Çeyrek 1.628 1.642 2,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 0,00  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,01  
B. Petrol 100 100 0,24  
Seans Raporu 10:08
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