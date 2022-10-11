***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2022 09:37
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. Araç Kiralama 20000000 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirak
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 110000000 TRY İştirak
Şeker International Banking Unit Ltd. Bankacılık 5.000.000,00 USD İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070616
BIST
13:503.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -19,31
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:5018,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:5018,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:50997,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,86
|Açılış
|: 997,81
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:50
|USAK
|3,74
|73.629.904
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.300.062
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|587.031.745
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|901.609.810
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.339.348
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.339.348
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,06
|28.604.016
|% -5,79
|
|KTSKR
|37,64
|304.381.697
|% -5,66
|
|RODRG
|31,94
|3.485.859
|% -4,66
|
|THYAO
|85,40
|3.515.895.969
|% 1,07
|
|ASELS
|32,46
|1.661.987.326
|% 0,62
|
|ISCTR
|8,34
|1.400.160.347
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,31
|1.324.929.450
|% 0,00
|
|SASA
|82,60
|1.310.916.404
|% -2,94
|
|EKGYO
|4,24
|844.367.142
|% -1,62
|
|ISCTR
|8,34
|1.400.160.347
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,31
|1.324.929.450
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|408.311.832
|% -1,95
|
|KLGYO
|1,69
|136.306.862
|% 6,29
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5914
|% 0,04
|
|Euro
|18,0628
|18,0733
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,5162
|20,6191
|% 0,90
|
|Frank
|18,5991
|18,7111
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% 0,02
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|21,00
|
|Tam
|6.728
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|0,39
|