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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2023 09:31
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Patat Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi 30.07.2021 2123623400 Deniz.Patat@sekerleasing.com.tr Düzey 3 Lisansı 208188
Emine Bakır Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 30.07.2021 2123623400 Emine.Bakir@sekerleasing.com.tr Düzey 2 Lisansı 114370




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183326


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 11,30 262.374.064 % 0,00  
AGYO 5,62 18.874.970 % 0,00  
ADESE 2,17 380.214.839 % 0,00  
AGHOL 174,00 374.157.876 % 0,00  
AGESA 50,65 61.354.262 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0360 27,0414 % 0,19  
Euro 29,7492 29,7771 % 0,49  
Sterlin 34,3123 34,4844 % 0,21  
Frank 30,7356 30,9208 % 0,24  
Riyal 7,1879 7,2239 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 3,28  
Altın Gr. 1.666 1.666 3,85  
Cumhuriyet 11.414 11.586 -23,00  
Tam 11.124 11.250 35,00  
Yarım 5.571 5.651 18,00  
Çeyrek 2.785 2.825 8,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,71 0,03  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 0,04  
B. Petrol 87,83 87,83 0,28  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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