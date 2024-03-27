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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.03.2024 18:08
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 29.08.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Şekerbank T.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur.Bşk., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk.Şeker Faktoring A:Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücretlendirme Komitesi Başkanı
ÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 21.03.2024 İcrada Görevli - Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tintech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Rentek Teknoloji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücretlendirme Komitesi/Kredi Komitesi
OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.08.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.02.2023 İcrada Görevli Değil - Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi,Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
İBRAHİM SİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.11.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanmaı Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.01.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Sekar Oto Filo Yön. Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Rentek Teknoloji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Hayır -
GAMZE ZOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.08.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı / Genel Müdür Vekili -
EMRAH ÖZDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263360


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