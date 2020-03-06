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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.03.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
2020 / 008
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin  
- Bağımsız denetimden geçmiş mali tablo ve dipnotları,
düzeltilen sorumluluk beyanı ekte pdf. olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825087


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OYAYO 7,77 5.900.017 % 14,94  
EMKEL 1,95 3.471.423 % 14,71  
VAKKO 6,03 194.631.601 % 9,04  
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Sterlin 7,9134 7,9531 % 0,15  
Frank 6,4884 6,5275 % 0,81  
Riyal 1,6180 1,6261 % -0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.682 8,72  
Altın Gr. 330 330 0,88  
Cumhuriyet 2.181 2.214 28,00  
Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,29 17,31 -0,15  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,03  
B. Petrol 47,28 47,28 -2,71  
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