***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2021Karar Sayısı2021/060-2021/061Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2021 - 30.09.2021 faaliyet dönemine ilişkin- Mali tablo ve dipnotları ile- Faaliyet Raporu,sorumluluk beyanları ekte pdf. olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972888BIST