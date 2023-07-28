***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/07/2023Karar Sayısı26Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2023 - 30.06.2023 faaliyet dönemine ilişkin- Mali tablo ve dipnotları ile- Faaliyet Raporu,sorumluluk beyanları ekte pdf. olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176629BIST