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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.04.2021 15:32



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 13.04.2021 tarih ve 2021-024 sayılı kararı ile
Riskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi'ne Canan Aydınol,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Ramazan Öznacar,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi Mehmet Yavuz,
Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yusuf Tuna,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Osman Göktan
seçilmişlerdir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927996


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