***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.04.2021 tarih ve 2021-024 sayılı kararı ileRiskin Erken Saptanması ve Krediler Komitesi'ne Canan Aydınol,Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Ramazan Öznacar,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi Mehmet Yavuz,Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yusuf Tuna,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Osman Göktanseçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927996BIST