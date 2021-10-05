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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.10.2021 10:53


muzun 21/09/2021 tarih ve 2021/053 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar vermiştir. 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Mehmet YAVUZ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  / Denetim Komitesi Üyesi)
Yusuf TUNA, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Osman GÖKTAN, Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Deniz PATAT, (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)
Emine BAKIR, (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi)
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Yusuf TUNA, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi),
Canan AYDINOL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, (Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kredi Komitesi Üyesi)
Hüseyin ÜST, Üye (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966790


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