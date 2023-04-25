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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.04.2023 18:03
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 17/04//2023 tarih ve 2023/021 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Komiteleri aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar vermiştir. 
DENETİM KOMİTESİ
Mehmet YAVUZ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Denetim Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı )
İbrahim SİLİ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi),
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Mehmet YAVUZ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  / Denetim Komitesi Başkanı)
Ayşe Aybala Şimşek Galpın,Yönetim Kurulu Üyesi, (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Osman GÖKTAN,Yönetim Kurulu Üyesi, (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Deniz PATAT (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)
Emine BAKIR (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi)
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
İbrahim SİLİ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi),
Hüseyin ÜST, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)
Nariman ZHARKINBAYEV, Yönetim Kurulu Üyesi  (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140892


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