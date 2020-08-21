***SEKFK* *SILVR* *BRMEN* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.08.2020 09:17
***SEKFK******SILVR******BRMEN******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, FORMT, SILVR, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870528
BIST
10:431.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:437,2618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3403
En Düşük
7,1952
10:438,6015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7168
En Düşük
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10:43451,48
En Yüksek
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|: -1,20%
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|Açılış
|: 451,48
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.047.157
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.133
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,91
|1.021.033.668
|% 5,59
|
|TUPRS
|94,70
|803.423.691
|% 2,93
|
|TKFEN
|15,96
|224.780.220
|% 4,93
|
|ZOREN
|3,08
|199.955.176
|% 5,84
|
|GARAN
|7,21
|175.545.171
|% 0,98
|
|PETKM
|4,91
|1.021.033.668
|% 5,59
|
|SKBNK
|1,59
|122.157.761
|% 3,25
|
|ZOREN
|3,08
|199.955.176
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,04
|117.857.105
|% 0,49
|
|AKENR
|2,27
|108.193.627
|% 6,57
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2540
|7,2618
|% -0,49
|
|Euro
|8,5888
|8,6015
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,5565
|9,6044
|% -0,62
|
|Frank
|7,9439
|7,9918
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9263
|1,9360
|% -0,72
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,80
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,05
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