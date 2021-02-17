***SEKFK* *SKBNK* *AKFEN* *VAKVK* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *TFNVK* *BOGVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***SEKFK******SKBNK******AKFEN******VAKVK******GARAN******DENIZ******BRKT******TFNVK******BOGVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFEN, BOGVY, BRKT, DENIZ, GARAN, SEKFK, SKBNK, TFNVK, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221C7 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221C7 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT110226T13 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT110827T16 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT170221T12 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 İtfaTCMB TRT170221T12 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT170822T15 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910459BIST