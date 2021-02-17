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***SEKFK* *SKBNK* *AKFEN* *VAKVK* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *TFNVK* *BOGVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

17.02.2021 17:54



***SEKFK******SKBNK******AKFEN******VAKVK******GARAN******DENIZ******BRKT******TFNVK******BOGVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, BOGVY, BRKT, DENIZ, GARAN, SEKFK, SKBNK, TFNVK, VAKVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221C7 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT221C7 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT110226T13 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT110827T16 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT170221T12 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 İtfa
TCMB TRT170221T12 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT170822T15 DEVLET TAHVİLİ 17/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910459


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