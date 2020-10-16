***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27 nci maddesi kapsamında, Bankamızın elinde bulunan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu hisselerinden 6.965.000,97 TL nominal bedele kadar satış yapılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.09.2020 tarihi itibari ile başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Bankamızın ilgili talebine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.10.2020 tarih ve 64/1253 sayılı toplantısında onay verilmiş olup onaylanan pay satış formu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882255BIST