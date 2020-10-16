***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
16.10.2020 22:03
***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27 nci maddesi kapsamında, Bankamızın elinde bulunan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu hisselerinden 6.965.000,97 TL nominal bedele kadar satış yapılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.09.2020 tarihi itibari ile başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Bankamızın ilgili talebine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.10.2020 tarih ve 64/1253 sayılı toplantısında onay verilmiş olup onaylanan pay satış formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882255
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05484,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,73
|Açılış
|: 484,31
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9331
|7,9347
|% 0,03
|
|Euro
|9,2915
|9,3132
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2183
|10,2696
|% 0,01
|
|Frank
|8,6366
|8,6886
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1094
|2,1200
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
Seans Raporu
18:05
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