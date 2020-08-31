***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/08/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar31.08.2020 - 31.08.2020tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,28 TL fiyatındanTL toplam nominal tutarlı satış islemi ve/veya 1.250.000 TL toplam nominal tutarlı satıs islemitarafımca/ortaklıgımızca gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindekipaylarım/oy haklarım 31.08.2020 tarihi itibariyle %51,62ınırına ulasmıstır/asmıstır/altına düsmüstür. Islemindetaylarına iliskin bilgiler asagıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)31/08/2020 0 1.250.000 1.250.000 27.059.264,57 25.809.264,57 % 54,12 % 54,12 % 51,62 % 51,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871890BIST