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***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

26.10.2020 21:39
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

26.10.2020 - 26.10.2020 
tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,47-4,49 TL fiyat aralığından
 

TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 62.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 
tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki
 
paylarım/oy haklarım 26.10.2020 tarihi itibariyle %51,23
 
s
ınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin
 
detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/10/2020 0 62.500 62.500 25.679.449,57 25.616.949,57 % 51,36 % 51,36 % 51,23 % 51,23




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884123


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.362,00 248.950.127 % 10,00  
EGCYO 1,76 1.405.570 % 10,00  
ROYAL 3,63 2.168.537 % 10,00  
RTALB 49,52 264.935.532 % 10,00  
LKMNH 12,88 182.203.871 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0813 8,0887 % 1,53  
Euro 9,5441 9,5557 % 1,13  
Sterlin 10,4986 10,5513 % 1,31  
Frank 8,8723 8,9258 % 1,10  
Riyal 2,1498 2,1606 % 1,50  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 495 495 7,38  
Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,02  
Seans Raporu 18:05
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