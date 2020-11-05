***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2020 19:21
***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.11.2020 - 05.11.2020 tarihlerinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,35-4,37 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 61.465 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 05.11.2020 tarihi itibariyle %50,99 sınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/11/2020 0 10.965 10.965 25.558.620,57 25.547.655,57 % 51,12 % 51,12 % 51,1 % 51,1
05/11/2020 0 50.500 50.500 25.547.655,57 25.497.155,57 % 51,1 % 51,1 % 50,99 % 50,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886465
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0857
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05528,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 12,55
|Açılış
|: 528,26
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
529,72
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.918.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|495.653
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.114.411
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.925.029
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.218
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.516.081
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.285.130
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.870.576
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.721.857
|% -9,72
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4237
|8,4256
|% 0,05
|
|Euro
|9,9551
|9,9695
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,0245
|11,0798
|% 1,12
|
|Frank
|9,2714
|9,3272
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2422
|2,2534
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|43,78
|
|Altın Gr.
|527
|527
|11,45
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|1,15
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,30
|
|B. Petrol
|40,85
|40,85
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
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17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
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17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de