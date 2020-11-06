***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2020 19:11
***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06.11.2020 tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,36-4,41 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 54.875 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 06.11.2020 tarihi itibariyle %50,88 sınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/11/2020 0 54.875 54.875 25.497.155,57 25.442.280,57 % 50,99 % 50,99 % 50,88 % 50,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886912
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1072
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1846
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05534,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 7,27
|Açılış
|: 534,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5219
|8,5232
|% 1,27
|
|Euro
|10,1305
|10,1489
|% 1,85
|
|Sterlin
|11,1787
|11,2347
|% 1,36
|
|Frank
|9,4446
|9,5015
|% 1,92
|
|Riyal
|2,2656
|2,2770
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|2,27
|
|Altın Gr.
|535
|535
|7,49
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,12
|
|B. Petrol
|39,48
|39,48
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem