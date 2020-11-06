***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar06.11.2020 tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,36-4,41 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 54.875 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 06.11.2020 tarihi itibariyle %50,88 sınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)06/11/2020 0 54.875 54.875 25.497.155,57 25.442.280,57 % 50,99 % 50,99 % 50,88 % 50,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886912BIST