***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2020 23:18
***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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10.11.2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.11.2020
tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,35-4,36 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 17.796 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 12.11.2020 tarihi itibariyle %50,65 sınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/11/2020 0 17.796 17.796 25.340.927,57 25.323.131,57 % 50,68 % 50,68 % 50,65 % 50,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888306
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,6961
En Düşük
7,6733
18:059,0873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,0994
En Düşük
9,0558
18:05463,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,55
|Açılış
|: 463,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6714
|7,6908
|% 0,03
|
|Euro
|9,0588
|9,0873
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0980
|% -2,13
|
|Frank
|8,3644
|8,4148
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0433
|2,0536
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|0,77
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|-0,42
|