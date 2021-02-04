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***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

04.02.2021 09:16



***SEKFK******SKY******SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [SKY, SKYMD, SEKFK]
İlgili Fonlar  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
  
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907364


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BIST En Aktif Hisseler10:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 78,65 447.204 % 10,00  
IZTAR 25,60 1.094.272 % 9,97  
ISKPL 28,48 8.666.065 % 9,96  
TACTR 34,90 1.468.138 % 9,96  
EKIZ 11,61 2.164.058 % 9,94  
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10:04 Alış Satış %  
Dolar 7,1708 7,1745 % 0,14  
Euro 8,6211 8,6277 % 0,02  
Sterlin 9,7255 9,7743 % -0,07  
Frank 7,9288 7,9765 % -0,03  
Riyal 1,9049 1,9144 % 0,12  
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10:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -10,26  
Altın Gr. 420 420 -1,92  
Cumhuriyet 2.811 2.854 2,00  
Tam 2.798 2.869 1,36  
Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
Gümüş.Ons 26,55 26,59 -0,26  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,05  
B. Petrol 58,88 58,88 0,19  
Seans Raporu 10:04
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