***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.02.2021 09:16
***SEKFK******SKY******SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKY, SKYMD, SEKFK]
İlgili Fonlar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907364
BIST
10:061.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.541
En Düşük
1.537
10:067,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
10:068,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6012
10:06420,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,71
|Açılış
|: 420,51
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler10:04
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|8.666.065
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|EKIZ
|11,61
|2.164.058
|% 9,94
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|VERTU
|31,04
|645.849
|% -4,49
|
|VAKFN
|8,45
|268.228
|% -4,41
|
|DITAS
|41,20
|154.170
|% -3,87
|
|DNISI
|17,93
|1.106.012
|% -3,86
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,11
|902.487.148
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 0,00
|
|ECILC
|8,65
|437.202.038
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,48
|336.001.339
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,11
|902.487.148
|% 0,00
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,59
|220.887.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,48
|336.001.339
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1708
|7,1745
|% 0,14
|
|Euro
|8,6211
|8,6277
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7255
|9,7743
|% -0,07
|
|Frank
|7,9288
|7,9765
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9049
|1,9144
|% 0,12
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-10,26
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|58,88
|58,88
|0,19
|