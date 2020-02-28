***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
28.02.2020 11:53
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
26.02.2020-27.02.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 26.02.2020-27.02.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822678
BIST
12:11105.926
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -4.492,28
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.010
En Düşük
99.332
12:116,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0510
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
12:116,9042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0825
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9042
En Düşük
6,8179
12:11328,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,85
|Açılış
|: 328,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,60
|10.183.661
|% 14,99
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,77
|15.446.902
|% 11,54
|
|AKSEN
|3,77
|9.136.506
|% 7,41
|
|OYLUM
|3,03
|4.787.921
|% 6,69
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,38
|853.770
|% -11,98
|
|THYAO
|11,54
|564.277.659
|% -5,02
|
|ASELS
|27,06
|404.570.213
|% -3,29
|
|GARAN
|9,55
|142.496.372
|% -6,28
|
|YKBNK
|2,32
|109.467.557
|% -5,31
|
|PETKM
|3,61
|109.451.471
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,23
|93.337.972
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,38
|101.066.953
|% -6,12
|
|THYAO
|11,54
|564.277.659
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,32
|109.467.557
|% -5,31
|
|ODAS
|1,95
|86.107.837
|% -4,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0239
|8,0641
|% 0,67
|
|Frank
|6,4682
|6,5072
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6602
|1,6685
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-3,20
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|3,44
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|1,67
|
|Çeyrek
|526
|538
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,45
|50,45
|-1,28
|
Seans Raporu
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