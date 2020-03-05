***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.03.2020 15:00
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dönem
28.02.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 28.02.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824533
BIST
16:24112.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.290,32
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:246,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,0870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:246,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8294
En Düşük
6,7574
16:24323,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,44
|Açılış
|: 323,70
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,99
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.170.609
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.032.147
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|10.715.638
|% 14,91
|
|DGATE
|9,46
|103.196.729
|% 13,98
|
|BURVA
|16,00
|238.042
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,05
|54.238.931
|% -8,41
|
|OZBAL
|1,94
|22.110.282
|% -6,28
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,73
|680.860.990
|% -0,17
|
|ASELS
|30,36
|668.032.223
|% 1,95
|
|GARAN
|10,40
|469.250.045
|% 0,39
|
|ODAS
|2,14
|291.572.512
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,57
|274.624.331
|% 0,39
|
|ODAS
|2,14
|291.572.512
|% 1,90
|
|KARSN
|1,95
|208.860.150
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,57
|274.624.331
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,35
|78.103.593
|% 2,27
|
|THYAO
|11,73
|680.860.990
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8268
|7,8661
|% 0,39
|
|Frank
|6,3610
|6,3993
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|17,36
|
|Altın Gr.
|323
|323
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.173
|10,00
|
|Tam
|2.133
|2.186
|11,90
|
|Yarım
|1.031
|1.057
|5,76
|
|Çeyrek
|517
|529
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,21
|51,21
|0,08
|