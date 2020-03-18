***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.03.2020 10:04
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
17.03.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 17.03.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830281
BIST
14:5686.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -693,38
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:566,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0713
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:567,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:56314,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 314,54
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.427.842
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.313.472
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.226.229
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.203.189
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.240
|% 9,90
|
|TSPOR
|2,43
|205.562.759
|% -10,00
|
|MTRYO
|4,14
|174.789
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|THYAO
|8,05
|739.626.333
|% 0,88
|
|ASELS
|22,10
|523.747.791
|% 0,55
|
|GARAN
|8,26
|446.016.634
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,08
|312.255.955
|% -2,12
|
|TSPOR
|2,43
|205.562.759
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,02
|193.567.600
|% -1,46
|
|THYAO
|8,05
|739.626.333
|% 0,88
|
|ODAS
|1,20
|106.562.385
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|205.562.759
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|53.711.598
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6850
|7,7236
|% -0,04
|
|Frank
|6,7088
|6,7492
|% 1,20
|
|Riyal
|1,7180
|1,7266
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.516
|-13,04
|
|Altın Gr.
|314
|315
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.089
|2.120
|3,00
|
|Tam
|2.088
|2.141
|13,19
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|6,38
|
|Çeyrek
|506
|518
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|12,33
|12,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,76
|27,76
|-0,97
|