***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.03.2020 10:25
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
23.03.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 23.03.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831640
BIST
13:1388.033
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 3.786,70
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
13:136,4810
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0796
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
13:137,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
13:13332,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,57
|Açılış
|: 332,28
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.489.938
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.124.074
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.943.237
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|9.666.438
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|10.096
|% 10,00
|
|MZHLD
|9,51
|11.823
|% -6,58
|
|KSTUR
|21,14
|4.334
|% -3,91
|
|MTRYO
|5,19
|975.851
|% -3,53
|
|YONGA
|8,60
|22.799
|% -1,15
|
|MMCAS
|0,89
|5.001
|% -1,11
|
|GARAN
|7,38
|497.171.263
|% 6,80
|
|THYAO
|8,14
|287.604.621
|% 5,58
|
|ASELS
|21,90
|247.701.251
|% 5,29
|
|YKBNK
|1,86
|114.935.917
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,84
|113.506.096
|% 3,65
|
|GARAN
|7,38
|497.171.263
|% 6,80
|
|YKBNK
|1,86
|114.935.917
|% 5,08
|
|EKGYO
|1,12
|51.813.080
|% 4,67
|
|ODAS
|1,22
|49.945.140
|% 5,17
|
|TSPOR
|1,96
|78.588.421
|% 9,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5759
|7,6139
|% 0,32
|
|Frank
|6,6374
|6,6773
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7200
|1,7286
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.598
|40,05
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,15
|
|B. Petrol
|28,46
|28,46
|1,43
|