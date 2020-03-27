***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.03.2020 14:10
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
24.03.2020-26.03.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 24.03.2020-26.03.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832808
BIST
15:3189.261
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.266,54
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:316,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0636
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:317,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:31335,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,24
|Açılış
|: 335,74
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|203.011.276
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.945.712
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.670.482
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|203.323
|% 9,87
|
|QNBFL
|116,10
|4.703.747
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.508.156
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.626.099
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,34
|1.947.408
|% -8,25
|
|THYAO
|9,09
|1.168.253.967
|% -1,73
|
|GARAN
|7,95
|588.522.728
|% 0,13
|
|ASELS
|23,40
|536.448.145
|% -3,54
|
|ECILC
|5,08
|421.540.829
|% 4,74
|
|PGSUS
|34,44
|299.533.446
|% 9,68
|
|IHLGM
|0,86
|121.777.708
|% 2,38
|
|THYAO
|9,09
|1.168.253.967
|% -1,73
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.049.900
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|182.900.911
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8805
|7,9200
|% 1,27
|
|Frank
|6,6704
|6,7106
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7099
|1,7185
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,91
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|25,56
|25,56
|-0,78
|
Seans Raporu
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