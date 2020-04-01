***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.04.2020 10:26
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
27.03.2020-31.03.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 27.03.2020-31.03.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833741
BIST
11:5289.061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -582,64
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:526,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6512
En Düşük
6,6108
11:527,2809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:52340,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,19
|Açılış
|: 340,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.468
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.363.388
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.336.593
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|INFO
|8,00
|263.379
|% -5,77
|
|GARAN
|8,05
|235.830.180
|% -0,98
|
|PGSUS
|36,46
|200.302.656
|% 6,61
|
|THYAO
|8,99
|178.568.631
|% -0,88
|
|ISFIN
|2,93
|161.831.640
|% 2,09
|
|ASELS
|23,20
|153.182.969
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,11
|128.173.741
|% 5,71
|
|ODAS
|1,40
|146.020.797
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,54
|50.720.797
|% 5,88
|
|CEMAS
|0,79
|44.062.976
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|161.831.640
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1915
|8,2326
|% 0,04
|
|Frank
|6,8591
|6,9004
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7605
|1,7694
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,55
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,88
|24,88
|-1,47
|
Seans Raporu
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12:04XU100
Endeks 89, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 3, 069.00 milyon TL de
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