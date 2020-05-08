SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|GLRYH
|16,73
|65.408.088
|% 9,99
|KUTPO
|15,97
|5.486.557
|% 9,99
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7746
|8,8186
|% 0,02
|Frank
|7,2893
|7,3332
|% 0,07
|Riyal
|1,8868
|1,8963
|% -0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,84
|Altın Gr.
|393
|393
|0,57
|Cumhuriyet
|2.519
|2.572
|3,30
|Tam
|2.593
|2.639
|3,40
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,70
|Çeyrek
|631
|645
|0,80
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,53
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,38
Seans Raporu
- 15:07XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 262, 89 artarak (% 0.29 ) 92, 365
- 15:07 Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, EGCEY, BRKO, AYES, METAL, EKIZ, TKURU, ARTI, EGCYO, SELGD
- 15:07 GYHOL, ARENA, SODSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:07 IDEAS, HDFGS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:07 Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 153 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 131 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem