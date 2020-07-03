***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
03.07.2020 11:44
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
30.06.2020
Açıklamalar
Likidiye sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama AŞ. ile ilgili olarak 30.06.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854355
BIST
12:17117.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 194,54
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:176,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:177,7024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:17391,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 391,39
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|7.665.819
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|KUTPO
|38,42
|34.782.727
|% 8,78
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|KRDMA
|4,84
|18.710.726
|% -3,97
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,47
|521.211.378
|% 5,15
|
|ODAS
|2,65
|493.874.318
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,20
|426.359.446
|% -1,23
|
|THYAO
|12,09
|404.140.592
|% -1,39
|
|GARAN
|8,27
|357.278.285
|% -1,08
|
|IEYHO
|1,09
|222.718.475
|% 6,86
|
|ODAS
|2,65
|493.874.318
|% 3,92
|
|ALBRK
|1,82
|340.451.820
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,73
|307.338.241
|% 3,59
|
|KARSN
|3,47
|521.211.378
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5110
|8,5537
|% -0,10
|
|Frank
|7,2132
|7,2566
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,38
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.637
|3,00
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,20
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,50
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|
Seans Raporu
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