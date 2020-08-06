***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.08.2020 17:02
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
29-30.07.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama AŞ. ile ilgili olarak 29-30.07.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866060
BIST
17:041.050
En Yüksek
|Değişim
|: -3,80%
|| -41,52
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:047,3015
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 0,2569
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:048,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 0,2982
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:04484,84
En Yüksek
|Değişim
|: 4,99%
|| 23,05
|Açılış
|: 484,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,52
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.075.294
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.191.929
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.038.622
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|194.861.434
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|30.958.342
|% 9,95
|
|KARTN
|549,00
|12.207.375
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.776.286
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.879.623
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.206.001
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|SISE
|5,92
|1.032.214.654
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|ASELS
|15,85
|947.215.425
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,94
|2.190.566.695
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|571.279.037
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|461.210.021
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,77
|1.029.621.271
|% -4,98
|
|GARAN
|6,56
|1.315.301.554
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% 3,84
|
|Frank
|7,9780
|8,0261
|% 3,27
|
|Riyal
|1,9380
|1,9477
|% 3,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|25,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,52
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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