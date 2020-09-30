***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.09.2020 09:29
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
29.09.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 29.09.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877337
BIST
13:211.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.135
En Düşük
1.129
13:217,7752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:219,1108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0679
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:21471,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -5,42
|Açılış
|: 471,11
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.300.300
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.579.212
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.556.040
|% -9,97
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7708
|7,7752
|% -0,53
|
|Euro
|9,1029
|9,1108
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,9480
|9,9979
|% -0,63
|
|Frank
|8,3966
|8,4472
|% -0,78
|
|Riyal
|2,0669
|2,0773
|% -0,45
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,72
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|-35,20
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-17,02
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,00
|41,00
|-0,56
|