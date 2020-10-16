***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.10.2020 14:46
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
12-13.10.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 12-13.10.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882162
BIST
16:001.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
16:007,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:009,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:00487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 487,86
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TKURU
|357,50
|42.268.661
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.875.896
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.623.874
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.637.344
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.075.462
|% -9,95
|
|SISE
|6,77
|961.040.924
|% 0,74
|
|PETKM
|4,72
|791.154.844
|% 0,43
|
|KERVT
|7,71
|513.960.464
|% 2,53
|
|GARAN
|7,07
|495.802.097
|% 0,86
|
|TUPRS
|82,45
|478.149.237
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,85
|462.385.381
|% 6,94
|
|ALBRK
|1,63
|352.049.915
|% 3,16
|
|TSKB
|1,26
|266.048.295
|% 6,78
|
|IHLGM
|1,73
|359.600.257
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,93
|363.001.005
|% -0,52
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9504
|7,9557
|% 0,29
|
|Euro
|9,3229
|9,3334
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,2362
|10,2875
|% 0,18
|
|Frank
|8,6742
|8,7264
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% 0,14
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,68
|
|Altın Gr.
|487
|488
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|20,97
|
|Yarım
|1.550
|1.589
|10,15
|
|Çeyrek
|777
|795
|5,07
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,43
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:09TSKB
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 081, 828 adet işlem
-
16:08XU100
Endeks 1, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 12, 682.00 milyon TL de
-
16:07GRNYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 273, 170 adet işlem
-
16:05RTALB
Yüzde 4.08 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 404 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, TUPRS