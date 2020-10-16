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***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

16.10.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
12-13.10.2020
Açıklamalar

Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 12-13.10.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882162


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Yarım 1.550 1.589 10,15  
Çeyrek 777 795 5,07  
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Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,02  
B. Petrol 42,73 42,73 -0,43  
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