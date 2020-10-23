***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.10.2020 10:55
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
19.10.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 19.10.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883219
BIST
14:121.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:127,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:129,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:12488,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,91
|Açılış
|: 488,90
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:12
|SANFM
|12,10
|9.613.326
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.608.877
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.796
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|SISE
|6,86
|762.118.395
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|700.856.186
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|413.677.774
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|324.109.653
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|272.491.054
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.195.181
|% 4,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9622
|7,9674
|% 0,37
|
|Euro
|9,4349
|9,4403
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,3738
|10,4258
|% 0,17
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1165
|2,1272
|% 0,30
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|7,30
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.219
|3.298
|34,51
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|16,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,12
|