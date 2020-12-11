***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.12.2020 11:16
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
04.12.2020
Açıklamalar
Likidiye sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş.ile ilgili olarak 04.12.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892762
BIST
13:491.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:497,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:499,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:49468,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,84
|Açılış
|: 468,67
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:47
|NIBAS
|82,50
|26.497.987
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.649.151
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|46.845.495
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.202
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|4.887.710
|% -6,90
|
|SELEC
|15,45
|62.980.475
|% -5,91
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|SAFKR
|12,60
|2.190.273
|% -5,26
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|GARAN
|9,38
|1.316.899.197
|% -1,26
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,60
|1.043.098.043
|% 3,02
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|405.074.148
|% -3,28
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9436
|7,9497
|% 0,75
|
|Euro
|9,6278
|9,6382
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4648
|10,5173
|% 0,01
|
|Frank
|8,9020
|8,9556
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1110
|2,1216
|% 0,63
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-0,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,17
|