***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2020 08:27
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31.08.2020 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,28 fiyattan 1.250.000-Adet Alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal Kiralama A.Ş.sermayesi içindeki payımız %11,77 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/08/2020 1.250.000 1.250.000 4.634.970,71 5.884.970,71 % 9,27 % 9,27 % 11,77 % 11,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871902
BIST
11:111.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:117,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:118,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:11471,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,72
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:11
|SEKUR
|8,71
|6.600.415
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|561.536
|% 9,96
|
|OZBAL
|7,32
|30.661.084
|% 9,91
|
|MMCAS
|2,36
|524.073
|% 9,77
|
|ETILR
|2,59
|195.755
|% 9,75
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|30,12
|9.621.753
|% -5,28
|
|RALYH
|6,39
|5.413.044
|% -4,34
|
|HUBVC
|20,34
|11.503.038
|% -3,97
|
|KLGYO
|5,62
|8.378.333
|% -3,93
|
|EKGYO
|1,76
|130.791.809
|% 0,00
|
|ULUUN
|11,41
|97.708.370
|% 6,34
|
|ODAS
|2,58
|64.353.710
|% -1,90
|
|HALKB
|5,00
|48.825.742
|% 1,83
|
|GOZDE
|5,66
|45.761.283
|% -3,08
|
|EKGYO
|1,76
|130.791.809
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|35.563.018
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|64.353.710
|% -1,90
|
|CEMAS
|1,48
|30.331.495
|% -1,33
|
|IHYAY
|1,15
|15.076.151
|% 1,77
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3670
|7,3715
|% 0,35
|
|Euro
|8,8246
|8,8322
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,8734
|9,9229
|% 0,84
|
|Frank
|8,1514
|8,2005
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,37
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,23
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:22ERSU
Yüzde 6.42 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 984, 770 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, MGROS, KRDMD
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, HALKB
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 41 artarak (% 0.24 ) 993
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, TKURU, EMNIS, ETILR, FRIGO, MMCAS