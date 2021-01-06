***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar05.01.2021 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,10-7,30 fiyat aralığından 150.000-Adet Satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal Kiralama A.Ş. sermayesi içindeki paylarımız %11,47 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)05/01/2021 16.035 16.035 5.884.971,19 5.868.936,19 % 11,77 % 11,77 % 11,74 % 11,7405/01/2021 25.000 25.000 5.868.936,19 5.843.936,19 % 11,74 % 11,74 % 11,69 % 11,6905/01/2021 16.717 16.717 5.843.936,19 5.827.219,19 % 11,69 % 11,69 % 11,65 % 11,6505/01/2021 18.453 18.453 5.827.219,19 5.808.766,19 % 11,65 % 11,65 % 11,62 % 11,6205/01/2021 7.595 7.595 5.808.766,19 5.801.171,19 % 11,62 % 11,62 % 11,6 % 11,605/01/2021 40 40 5.801.171,19 5.801.131,19 % 11,6 % 11,6 % 11,6 % 11,605/01/2021 6.112 6.112 5.801.131,19 5.795.019,19 % 11,6 % 11,6 % 11,59 % 11,5905/01/2021 14.950 14.950 5.795.019,19 5.780.069,19 % 11,59 % 11,59 % 11,56 % 11,5605/01/2021 14.698 14.698 5.780.069,19 5.765.371,19 % 11,56 % 11,56 % 11,53 % 11,5305/01/2021 7.519 7.519 5.765.371,19 5.757.852,19 % 11,53 % 11,53 % 11,52 % 11,5205/01/2021 333 333 5.757.852,19 5.757.519,19 % 11,52 % 11,52 % 11,52 % 11,5205/01/2021 22.548 22.548 5.757.519,19 5.734.971,19 % 11,52 % 11,52 % 11,47 % 11,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897304BIST