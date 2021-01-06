Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

06.01.2021 10:01



***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

05.01.2021 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,10-7,30 fiyat aralığından 150.000-Adet Satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal Kiralama A.Ş. sermayesi içindeki paylarımız %11,47 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/01/2021 16.035 16.035 5.884.971,19 5.868.936,19 % 11,77 % 11,77 % 11,74 % 11,74
05/01/2021 25.000 25.000 5.868.936,19 5.843.936,19 % 11,74 % 11,74 % 11,69 % 11,69
05/01/2021 16.717 16.717 5.843.936,19 5.827.219,19 % 11,69 % 11,69 % 11,65 % 11,65
05/01/2021 18.453 18.453 5.827.219,19 5.808.766,19 % 11,65 % 11,65 % 11,62 % 11,62
05/01/2021 7.595 7.595 5.808.766,19 5.801.171,19 % 11,62 % 11,62 % 11,6 % 11,6
05/01/2021 40 40 5.801.171,19 5.801.131,19 % 11,6 % 11,6 % 11,6 % 11,6
05/01/2021 6.112 6.112 5.801.131,19 5.795.019,19 % 11,6 % 11,6 % 11,59 % 11,59
05/01/2021 14.950 14.950 5.795.019,19 5.780.069,19 % 11,59 % 11,59 % 11,56 % 11,56
05/01/2021 14.698 14.698 5.780.069,19 5.765.371,19 % 11,56 % 11,56 % 11,53 % 11,53
05/01/2021 7.519 7.519 5.765.371,19 5.757.852,19 % 11,53 % 11,53 % 11,52 % 11,52
05/01/2021 333 333 5.757.852,19 5.757.519,19 % 11,52 % 11,52 % 11,52 % 11,52
05/01/2021 22.548 22.548 5.757.519,19 5.734.971,19 % 11,52 % 11,52 % 11,47 % 11,47




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897304


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:191.502
Değişim :  0,82% |  12,14
Açılış :  1.502  
Önceki Kapanış :  1.490  
En Yüksek
1.509 En Düşük
1.500
BIST En Aktif Hisseler11:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 29,92 122.363.840 % 10,00  
OYAYO 9,24 6.526.324 % 10,00  
BRYAT 473,50 28.172.163 % 9,99  
PSDTC 26,22 27.258.413 % 9,98  
PSDTC 26,22 27.258.413 % 9,98  
daha fazla
11:19 Alış Satış %  
Dolar 7,3583 7,3611 % -0,35  
Euro 9,0747 9,0803 % -0,06  
Sterlin 10,0142 10,0644 % -0,24  
Frank 8,3623 8,4127 % -0,15  
Riyal 1,9561 1,9659 % -0,40  
daha fazla
11:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.951 1,02  
Altın Gr. 461 461 -1,47  
Cumhuriyet 3.080 3.127 33,00  
Tam 3.064 3.144 38,11  
Yarım 1.481 1.521 18,44  
Çeyrek 743 760 9,21  
Gümüş.Ons 27,51 27,55 -0,08  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,03  
B. Petrol 53,80 53,80 0,20  
Seans Raporu 11:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru