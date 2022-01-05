***SEKFK* *VAKFA* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
05.01.2022 17:41
***SEKFK******VAKFA******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKFKT, VAKFA, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32221 164.290.000 05.01.2022 08.03.2022 07.01.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS32212 167.630.000 05.01.2022 07.03.2022 07.01.2022
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK22215 26.000.000 05.01.2022 25.02.2022 07.01.2022
İlgili Şirketler [YKFKT, VAKFA, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989049
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1724
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0515,4109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2591
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
18:05795,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 13,47
|Açılış
|: 795,98
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,57
|2.408.692
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.386
|% 10,00
|
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.717.480
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.221.082
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.169.772
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.423.006
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.343.651
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.413.330
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.915.104.758
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.584.396.608
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.839.857.552
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.624.295.625
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.341.154.041
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.624.295.625
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|623.998.417
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|367.697.747
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.839.857.552
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.915.104.758
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5621
|13,5799
|% 1,29
|
|Euro
|15,3784
|15,4109
|% 1,71
|
|Sterlin
|18,3227
|18,4146
|% 1,34
|
|Frank
|14,7633
|14,8523
|% 1,33
|
|Riyal
|3,5996
|3,6176
|% 1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|8,79
|
|Altın Gr.
|796
|796
|13,47
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,15
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198