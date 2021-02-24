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***SEKFK* *ZKBVK* *HLVKS* *SMRFA* *ISFIN* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

24.02.2021 17:48



***SEKFK******ZKBVK******HLVKS******SMRFA******ISFIN******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, SMRFA, YKFKT, ZKBVK, ISFIN, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA62118 150.000.000 24.02.2021 23.06.2021 26.02.2021
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF52126 16.000.000 24.02.2021 28.05.2021 26.02.2021
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF52112 41.290.000 23.02.2021 24.05.2021 26.02.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK62127 400.000.000 24.02.2021 04.06.2021 26.02.2021
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN52111 100.000.000 24.02.2021 28.05.2021 26.02.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFSKFK52113 75.000.000 24.02.2021 11.05.2021 26.02.2021


İlgili Şirketler [HLVKS, SMRFA, YKFKT, ZKBVK, ISFIN, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912301


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DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
CASA 195,80 1.370.796 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
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Riyal 1,9227 1,9323 % 1,77  
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Altın Gr. 416 416 3,30  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 0,03  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,08  
B. Petrol 65,71 65,71 1,23  
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